الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار بقصف مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي، وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مخيم البريج وسط القطاع، كما تعرضت مدينة رفح لقصف مدفعي صباح اليوم الأربعاء، تزامناً مع استهداف مناطق شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار فجر اليوم قرب محور موراج شمالي رفح، كما استهدفت بغارة جوية مناطق شرقي غزة، بالتوازي مع إطلاق نار شرقي بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من تشرين الأول الماضي حيث أسفرت هذه الخروقات المتكررة منذ ذلك الحين عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.