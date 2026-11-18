حمص-سانا‏

شهدت محافظة حمص تركيب شوايات “مصافٍ” مطرية بلاستيكية في عدد من أحياء ‌‏المدينة، بهدف الحد من سرقة أغطية فتحات الصرف المعدنية وتحسين تصريف مياه ‌‏الأمطار، وذلك ضمن مشاريع “أثر” الخدمية التي تنفذها المحافظة لتطوير واقع الأحياء ‌‏وتعزيز سلامة البنية التحتية.‏

أوضح منسق مشاريع “أثر” عبد الباسط قدور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، ‌‏أن أعمال التركيب مستمرة وفق أولويات واحتياجات الأحياء، مع التركيز على المناطق ‌‏المتضررة التي تعاني فقدان الشوايات المعدنية.‏

وبيّن قدور أن الشوايات الجديدة مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، ‌‏وتتميز بخفة الوزن ومقاومة الصدأ والتآكل والعوامل الجوية، فضلاً عن انخفاض تكاليف ‌‏صيانتها.‏

وأشار إلى أن هذا النوع من “المصافي” يشكل بديلاً عملياً للشوايات المعدنية، ولا سيما ‌‏أنها لا تمتلك قيمة كخردة، ما يقلل من احتمالات سرقتها ويحافظ على فتحات التصريف ‌‏آمنة وجاهزة للاستخدام.‏

الحد من مخاطر الفتحات المكشوفة

لفت مروان الشمالي، أحد سكان حي الخالدية، إلى أن سرقة الشوايات المعدنية تسببت ‌‏بترك عدد من فتحات الصرف مكشوفة، ما شكل خطراً على المارة والمركبات.‏

وأوضح أن تركيب الشوايات الجديدة يسهم في معالجة المشكلة، والحد من دخول الأتربة ‌‏والمخلفات إلى الفتحات، وما قد يسببه ذلك من انسدادات وتجمعات مائية.‏

من جهته، أوضح عبد المالك اللوش، من سكان حي البياضة، أن تكرار سرقة الشوايات ‌‏المعدنية تسبب بمشكلات للسكان وأضرار للمركبات، فضلاً عن المخاطر التي تهدد ‌‏الأطفال، وخاصةً مع وجود مدارس وكثافة حركة المشاة في المنطقة.‏

بدوره، لفت ياسين اللوش إلى أن غياب أغطية المصارف كان يؤدي إلى تراكم الأتربة ‌‏والمياه وانجرافها باتجاه المنازل، ولا سيما أن عدداً منها يقع في مستويات منخفضة، ‌‏معرباً عن أمله بتكثيف الدوريات للحد من السرقة والحفاظ على الشوايات الجديدة.‏

وكانت محافظة حمص أطلقت في تشرين الأول الماضي حزمة مشاريع خدمية تحت ‏عنوان “أثر”، تشمل تأهيل الطرقات وتحسين الإنارة والصرف الصحي والنظافة، ‏وصيانة الحدائق والأرصفة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأحياء وتحسين مستوى ‏الخدمات في المدينة.‏