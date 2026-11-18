حمص-سانا
شهدت محافظة حمص تركيب شوايات “مصافٍ” مطرية بلاستيكية في عدد من أحياء المدينة، بهدف الحد من سرقة أغطية فتحات الصرف المعدنية وتحسين تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن مشاريع “أثر” الخدمية التي تنفذها المحافظة لتطوير واقع الأحياء وتعزيز سلامة البنية التحتية.
أوضح منسق مشاريع “أثر” عبد الباسط قدور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال التركيب مستمرة وفق أولويات واحتياجات الأحياء، مع التركيز على المناطق المتضررة التي تعاني فقدان الشوايات المعدنية.
وبيّن قدور أن الشوايات الجديدة مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، وتتميز بخفة الوزن ومقاومة الصدأ والتآكل والعوامل الجوية، فضلاً عن انخفاض تكاليف صيانتها.
وأشار إلى أن هذا النوع من “المصافي” يشكل بديلاً عملياً للشوايات المعدنية، ولا سيما أنها لا تمتلك قيمة كخردة، ما يقلل من احتمالات سرقتها ويحافظ على فتحات التصريف آمنة وجاهزة للاستخدام.
الحد من مخاطر الفتحات المكشوفة
لفت مروان الشمالي، أحد سكان حي الخالدية، إلى أن سرقة الشوايات المعدنية تسببت بترك عدد من فتحات الصرف مكشوفة، ما شكل خطراً على المارة والمركبات.
وأوضح أن تركيب الشوايات الجديدة يسهم في معالجة المشكلة، والحد من دخول الأتربة والمخلفات إلى الفتحات، وما قد يسببه ذلك من انسدادات وتجمعات مائية.
من جهته، أوضح عبد المالك اللوش، من سكان حي البياضة، أن تكرار سرقة الشوايات المعدنية تسبب بمشكلات للسكان وأضرار للمركبات، فضلاً عن المخاطر التي تهدد الأطفال، وخاصةً مع وجود مدارس وكثافة حركة المشاة في المنطقة.
بدوره، لفت ياسين اللوش إلى أن غياب أغطية المصارف كان يؤدي إلى تراكم الأتربة والمياه وانجرافها باتجاه المنازل، ولا سيما أن عدداً منها يقع في مستويات منخفضة، معرباً عن أمله بتكثيف الدوريات للحد من السرقة والحفاظ على الشوايات الجديدة.
وكانت محافظة حمص أطلقت في تشرين الأول الماضي حزمة مشاريع خدمية تحت عنوان “أثر”، تشمل تأهيل الطرقات وتحسين الإنارة والصرف الصحي والنظافة، وصيانة الحدائق والأرصفة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأحياء وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.