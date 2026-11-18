مرسوم بتعيين محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى الرئاسة تاريخ النشر: 2026/11/18 6:32 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 6:32 مساءً مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا دمشق-سانا أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (202) لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية. لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى قصر الرئاسة الألماني في العاصمة برلين بارزاني: سوريا قادرة بقيادة الرئيس الشرع على المضي لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها مجلس الشعب الجديد.. قصة الولادة الكاملة من إسقاط النظام إلى الثلث المكمل الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك من لقاء الرئيس الشرع وفداً اقتصادياً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق يوم أمس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريمحمد نضال الشعار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار محلياتإدلب إدلب.. إطلاق حملة تشجير لزراعة نحو 550 ألف غرسة محلياتالسويداءالمحافظات بدء توزيع مازوت التدفئة على الأسر المتضررة والوافدة من ريف السويداء دولي التفوق في الذكاء الاصطناعي.. معركة أمريكية صينية على أسواق المستقبل