الأمم المتحدة تدعو إلى دعم البحّارة العالقين بسبب إغلاق مضيق هرمز

سنغافورة-سانا

دعا الأمين العام لوكالة الشؤون البحرية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم دعم عاجل لآلاف البحّارة العالقين نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مطالباً بتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت.

ونقلت فرانس برس عن دومينغيز قوله في مؤتمر بحري عُقد في سنغافورة: إن نحو 20 ألف بحّار تقطعت بهم السبل، بينما أصبحت قرابة 2000 سفينة غير قادرة على الحركة بعد توقف الملاحة في مضيق هرمز، لافتاً الى أن البحّارة يواجهون مستويات عالية جداً من الضغط والإرهاق.

وأشار إلى أن بعض الدول وفّرت خطوطاً هاتفية للمساعدة على مدار الساعة، بينما قامت دول أخرى بتأمين الغذاء، إلا أنه شدد على إمكانية تقديم المزيد من الدعم، وخاصة عبر توفير خدمة الاتصال اللاسلكي “واي فاي”.

وتتصاعد المخاوف الدولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستمرار القيود على الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية في العالم.