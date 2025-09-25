صندوق التقاعد الدنماركي يتخلى عن استثمارات له في إسرائيل بسبب الحرب على غزة

كوبنهاغن -سانا

أعلن صندوق التقاعد الدنماركي “أكاديميكر بنسيون”، أنه تخلى عن استثمارات له في إسرائيل احتجاجاً على حربها المتواصلة على قطاع غزة.

ووفق وكالة وفا الفلسطينية فإن الصندوق الدنماركي استبعد أصولاً إسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وانتهاكها للمبادئ الإنسانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفتت الوكالة إلى أن حجم أصول صندوق التقاعد الدنماركي يبلغ نحو 25 مليار دولار، ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات في الدنمارك.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات صناديق أوروبية عدة لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، ومنها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وذلك بسبب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.