المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فجر اليوم الأربعاء، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المملكة.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.
وأدانت مملكة البحرين أمس الثلاثاء، استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها.
البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
المنامة-سانا