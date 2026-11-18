المنامة-سانا



أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فجر اليوم الأربعاء، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.



وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المملكة.



وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس، تصدي منظومات ‏الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق ‏أهدافها.‏



وأدانت مملكة البحرين أمس الثلاثاء، استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مطالبةً ‏مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها.‏