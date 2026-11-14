الولايات المتحدة تعيد فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة بعد توقف الرحلات

واشنطن-سانا



أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني.



ونقلت وكالة فرانس برس، عن وزير النقل الأمريكي شون دافي قوله خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: “إن المجال الجوي أُعيد فتحه عند الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي مساء الجمعة”، محذراً من أن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها ستستغرق بعض الوقت، وأن الرحلات لن تستأنف جميعها فوراً.



وأوضح دافي أن أجهزة قديمة في نظام مراقبة الحركة الجوية تعرضت لعطل نتيجة تحميلها بكمية كبيرة من البيانات، مؤكداً أن السفر جواً لا يزال آمناً، وذلك في وقت تطالب فيه الإدارة الأمريكية الكونغرس بتخصيص 30 مليار دولار لتحديث النظام وتطويره.



من جهته، نفى وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين وجود أي هجوم إلكتروني أو صلة بين العطل وانقطاع خدمات شركة مايكروسوفت، مشيراً إلى أن التحقيقات الأمنية لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة لم تستبعد أي احتمال.



ويأتي هذا العطل في ظل مطالبات أمريكية بتحديث البنية التكنولوجية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية، بعد ظهور مشكلات مرتبطة بتقادم الأجهزة المستخدمة فيها.