طوكيو-سانا



تراجع المؤشر نيكي الياباني عن المكاسب التي حققها في ​بداية الجلسة ليتداول على انخفاض ‌اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف بشأن آفاق تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وقيادة شركة ​إنفيديا على النظرة المستقبلية القوية ​للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي انخفض 0.72 ⁠بالمئة، ​بعد ارتفاعه في وقت سابق بما ​يصل إلى 1.3 بالمئة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة إلى 3800.96 نقطة.



وارتفعت أسهم إنفيديا ​بنحو خمسة بالمئة في تداولات ما ​بعد الإغلاق، بعدما أعلنت الشركة إيرادات فصلية فاقت ‌التوقعات، ⁠في أول تقرير أرباح لها منذ الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي جنسن هوانج هذا الشهر.