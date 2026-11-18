طوكيو-سانا
تراجع المؤشر نيكي الياباني عن المكاسب التي حققها في بداية الجلسة ليتداول على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف بشأن آفاق تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وقيادة شركة إنفيديا على النظرة المستقبلية القوية للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي انخفض 0.72 بالمئة، بعد ارتفاعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.3 بالمئة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة إلى 3800.96 نقطة.
وارتفعت أسهم إنفيديا بنحو خمسة بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، بعدما أعلنت الشركة إيرادات فصلية فاقت التوقعات، في أول تقرير أرباح لها منذ الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي جنسن هوانج هذا الشهر.
تراجع الأسهم اليابانية وسط مخاوف حيال آفاق تطور الذكاء الاصطناعي
طوكيو-سانا