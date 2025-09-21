مظاهرة في النمسا تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

فيينا-سانا

تظاهر عشرات الآلاف اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، تنديداً بالهجوم البري الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، واصفين إياه بالإبادة الجماعية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في المظاهرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية في النمسا، بمشاركة نحو 70 مؤسسة حقوقية، أمام البرلمان النمساوي، رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تعبر عن رفض الحرب على غزة، وتدين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب بإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد المشاركون أن هذا الحراك الجماهيري التاريخي يعكس التحول العميق في الرأي العام النمساوي والأوروبي إزاء القضية الفلسطينية، حيث تتسع رقعة التضامن يوماً بعد يوم، وتتنامى الأصوات المطالبة بوقف الحرب على غزة فوراً، ومحاسبة مجرمي الاحتلال.

وتشهد العديد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات حاشدة، تنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 65 ألف فلسطيني، ودمار هائل في القطاع.