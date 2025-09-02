ارتقاء 46 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال المتواصل في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 46 فلسطينياً وأصيب آخرون منذ فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية أحياء الشيخ رضوان والزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، ومخيم الشاطئ والرمال غربها، وعدداً من منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 46 فلسطينياً.

وأكدت مصادر طبية استمرار عمل فرق الطوارئ والإسعاف على مدار الساعة للتعامل مع حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن العدوان، مشددة على أن الوضع الصحي شديد الخطورة بسبب استمرار القصف واستهداف البنية التحتية الطبية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023، ارتقى 63557 شهيداً و 160660مصاباً، فيما لايزال العشرات تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.