الإمارات والولايات المتحدة تبحثان قضايا الدفاع المشترك وضمان الملاحة في مضيق هرمز

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو علاقات التعاون الإستراتيجي وتعزيز العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان أن “الوزير روبيو ناقش مع الرئيس الإماراتي وكبار القادة مذكرة التفاهم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والجهود الرامية إلى ضمان مرور آمن وكامل عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وشكر الوزير الإمارات على دورها القيادي ودعمها الكبير، وأشاد بشجاعتها وصمودها في مواجهة الهجمات الإيرانية”.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة دبلوماسية في الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين، وتهدف إلى عرض تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومناقشة قضايا أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار المنطقة.