البحرين تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني اليوم الأحد، التصدي لموجة جديدة من الصواريخ الباليستية، والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضيها.

ونقلت الوكالة البحرينية عن المركز قوله: إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تمكنت من تدمير الصواريخ، والمسيرات بكفاءة، وتعاملت معها بفاعلية عالية، مشيراً إلى رصد سقوط شظايا محدودة في عدد من المناطق.

وأكد مركز الاتصال الوطني أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة البحرين وأمنها، مشدداً على أن الجاهزية مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن واستقراره.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في وقت سابق، أن منظومات دفاعاتها الجوية تصدت بفاعلية للهجمات العدائية الإيرانية، ونجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة.