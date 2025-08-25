مصر تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول مقترح التهدئة في قطاع غزة

جدة-سانا

طالبت مصر المجتمع الدولي بممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الاقتراح المطروح حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في مدينة جدة: إن: “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وبذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول اقتراح التهدئة المطروح حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المقترح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مع مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً يتم خلالها تنفيذ تبادل الرهائن على مرحلتين: الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثماناً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب بحث ترتيبات تهدئة دائمة منذ اليوم الأول.

كما شدد عبد العاطي على رفض مصر جملةً وتفصيلاً للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة يما يتعلق بأوهام ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، موضحاً أنها “لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها”.