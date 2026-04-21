قطر: اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية لدعم مفاوضات إسلام أباد

الدوحة-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف، في إطار متابعة مفاوضات إسلام أباد الرامية إلى التوصل لحل سلمي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانب الباكستاني، ودعم جهوده لإنجاح هذه المفاوضات.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم، أن قطر تنخرط مع الأطراف الدولية والشركاء لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد، محذراً من أن استمرار إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من إقليمية إلى دولية، ومؤكداً أن حل هذه الأزمة مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق دولة واحدة.

وأضاف: إن قطر تتابع عن كثب تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في إسلام أباد بين واشنطن وطهران، مع إمكانية العودة إلى أطراف التفاوض بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن قطر تدعم تمديد هذه المهلة في حال تعثر المباحثات إلى حين التوصل إلى حل للأزمة.

وبيّن الأنصاري أن قطر ليست وسيطاً في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكنها تواصل جهودها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية، مؤكداً دعم الدوحة لكل مساعي التهدئة في المنطقة، وحرصها على الدفع نحو حل فوري للأزمة الراهنة.

وفي الشأن اللبناني، شدد الأنصاري على دعم قطر الكامل لوحدة وسيادة لبنان، وإدانتها للهجمات والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة التزام إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى وقف الحرب التي تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن ما يجري يمثل أزمة إقليمية تتطلب تكثيف الاتصالات المباشرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية عاجلة.