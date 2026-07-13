هيئة بحرية بريطانية: اقتراب قوارب صغيرة من ناقلة نفط قبالة عدن

6a44e6fe4c59b70b2b1a4ece هيئة بحرية بريطانية: اقتراب قوارب صغيرة من ناقلة نفط قبالة عدن

لندن-سانا

أعلنت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية البريطانية ” UKMTO” اليوم الإثنين أنها تلقت بلاغاً من ناقلة يفيد باقتراب قوارب صغيرة منها على بعد ‌50 ⁠ميلاً بحرياً جنوب عدن باليمن.

وذكرت الهيئة على موقعها أن ناقلة نفط متجهة شرقاً في مسار النقل الدولي “IRTC” أفادت باقتراب ستة قوارب صغيرة منها من جهة اليمين، مشيرةً إلى أن أحد القوارب الصغيرة اقترب لمسافة خمسة كابلات، وقالت: إن وحدة مكافحة الحرائق على متن الناقلة أطلقت طلقات تحذيرية.

وأضافت الهيئة: إن القوارب الخمسة الأخرى، بقيت على بُعد ميل بحري واحد.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في السابع من الشهر الجاري، إصابة ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز في ثالث هجوم من نوعه يُسجل خلال 24 ساعة.

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