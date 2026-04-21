مقتل طفل فلسطيني دهسه مستوطن شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه مستوطن إسرائيلي أثناء توجهه إلى مدرسته شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر أمني قوله: إنه في نحو الساعة السادسة صباحاً، وبينما كان الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاماً) يقود دراجته الهوائية في طريقه إلى مدرسته، دهسه مستوطن كان يقود مركبة تتبع لطاقم الحماية الخاص بأحد وزراء حكومة الاحتلال، المقيمين في مستوطنة في الخليل، وذلك عند مفترق بيت عينون قرب الخليل، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، ولا سيما في محيط الطرق الاستيطانية والمستوطنات المقامة على أراضيهم، وسط تحذيرات فلسطينية وأممية ودولية متكررة من خطورة هذه الاعتداءات.