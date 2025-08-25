وزير الإعلام الكويتي الأسبق: الرئيس أحمد الشرع مفكر واقعي ولقاؤه تميز بالصراحة والوضوح

دمشق-سانا

وصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي عبد اللطيف النصف اللقاء الذي جمعه ضمن وفد إعلامي عربي بالرئيس أحمد الشرع بأنه لقاء مع “رئيس منظر ومفكر وواقعي كبير”

وأوضح النصف في تدوينة عبر منصة (إكس) أن الوفد الذي ضم إعلاميين من سوريا ولبنان والعراق والأردن والكويت، التقى الرئيس الشرع مدة ساعتين، حيث تناول اللقاء مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، وطرح خلالها الرئيس الشرع حلولاً عملية وواقعية.

وأضاف النصف: إن سوريا تسير في الطريق الصحيح وسط دعم إقليمي ودولي، مؤكداً أن القيادة السورية تقدم نموذجاً مبهراً في التعاطي مع المتغيرات والتحديات.