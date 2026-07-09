رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها

5945043733868907977 121 رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من المجلس السوري الأمريكي، سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وعمل الهيئة ومساراتها، والتحديات المرتبطة بكشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء، الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق اليوم الخميس، نقاشاً حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، وآليات التعاون مع المنظمات الدولية، وسبل تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، ودور السوريين في الخارج لدعم هذا المسار الوطني.

5945043733868907976 121 رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية واسعة، تشمل مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وذوي الضحايا، وأبناء الجاليات السورية بالخارج، بما يسهم في تعزيز الثقة، ودعم جهود كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون، بما يدعم عمل الهيئة، ويسهم في تعزيز حضور قضية العدالة الانتقالية على المستويين الوطني والدولي، وصولاً إلى تحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الضحايا وتمنع تكرار الانتهاكات.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وقّعت في 23 الشهر الفائت مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بما يدعم تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سوريّة.

5945043733868907978 121 رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها
5945043733868907979 121 رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها
5945043733868907980 121 رئيس هيئة العدالة الانتقالية يبحث مع المجلس السوري الأمريكي دعم مسارها وأولوياتها
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