مسير لهيئة المنافذ والجمارك داخل وعلى محيط مرفأ طرطوس احتفالاً بذكرى النصر والتحرير

قائمة الصور 1/7

آثار الدمار في قرية الحبوبة كبير جنوب منبج بريف حلب بعد استهدافها بقذائف الهاون
احتفال الأهالي في ساحة العمري بمدينة قدسيا في ريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 26 من تشرين الثاني 2025
استمرار تسليم الرواتب للعاملين في القصر البلدي بحلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك