570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية تاريخ النشر: 2026/08/20 5:20 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:20 مساءً 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية.. خطوة نحو إعادة فتح الطرق واستعادة الخدمات وسبل العيش. وكيل أحد المدعين لـ سانا: الحكم بإعدام وسيم الأسد محطة تاريخية في مسار العدالة السورية وزارة الطوارئ تبحث مع “رحمة بلا حدود” واقع مشروع تأهيل 1000 منزل في حماة غرام الذهب عيار 21 يرتفع 200 ليرة في السوق السورية بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 وما دون استعدادات مكثفة للمؤسسة السورية للبريد في اليوم الأخير من فترة استبدال العملة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إزالة الركام في سوريااخبار سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026