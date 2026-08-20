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570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية

photo 2026 08 16 20 15 38 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية

570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية.. خطوة نحو إعادة فتح الطرق واستعادة الخدمات وسبل العيش.

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