تقديرات بإنتاج نحو 178 ألف طن من البصل خلال موسم 2026 في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/29 1:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 1:22 مساءً تقديرات بإنتاج نحو 178 ألف طن من البصل خلال موسم 2026 في سوريا، بفائض يقدر بـ 28% من حجم الاحتياج المحلي. محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ مواصلة أعمال التزفيت في المحاور الرئيسية والأحياء في مدينة دمشق ضمن خطة عام 2026 الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور إدخال خدمة القثطرة القلبية للمرة الأولى في محافظتي درعا ودير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إنتاج البصل المحليوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل آخر الأخبار اقتصاد سوريا دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة الطاقة – المؤسسة العامة لسد الفرات منوعات طالب روسي يطوّر روبوتاً يتولى طلاء واجهات المباني عن بُعد انفوغراف تقديرات بإنتاج نحو 178 ألف طن من البصل خلال موسم 2026 في سوريا