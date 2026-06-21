وزيرا الزراعة والأوقاف يبحثان توسيع حملات التشجير واستثمار الأراضي والعقارات الوقفية

IMG 20260621 203726 823 وزيرا الزراعة والأوقاف يبحثان توسيع حملات التشجير واستثمار الأراضي والعقارات الوقفية

 دمشق-سانا
 
بحث وزيرا الزراعة باسل السويدان والأوقاف محمد أبو الخير شكري، التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال حملات التوعية في المساجد لأهمية الشجرة والحفاظ عليها، والمساهمة في حملات التشجير التي تطلقها وزارة الزراعة.

IMG 20260621 203726 674 وزيرا الزراعة والأوقاف يبحثان توسيع حملات التشجير واستثمار الأراضي والعقارات الوقفية

وذكرت وزارة الزراعة اليوم الأحد، أن اللقاء تناول عدداً من المواضيع التي تخص العقارات والأراضي الخاصة بالوقف، وحل الإشكاليات العالقة حولها.

وأكد السويدان على الدور التوعوي لخطباء المساجد في الحفاظ على الغابات والدعوة لزيادة المساحات الخضراء في ظل التدهور الكبير التي تعرضت له خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى استعداد الوزارة للتشارك مع بقية الوزارات في هذا المجال.
 
من جانبه أكد شكري استعداد وزارة الأوقاف للتعاون مع وزارة الزراعة في كل المجالات التي تخص نشر الوعي، والمشاركة في الحملات التي يتم إطلاقها للنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى سعي الأوقاف للاستفادة من العقارات والأراضي التابعة لها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
 
يذكر أن وزارة الأوقاف نفذت خلال الفترة ‏السابقة سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها، بما يشمل ‏تطوير آليات الاستثمار الوقفي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

IMG 20260621 203726 165 وزيرا الزراعة والأوقاف يبحثان توسيع حملات التشجير واستثمار الأراضي والعقارات الوقفية
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