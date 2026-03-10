بدء بيع غراس حراجية ومثمرة وزينة في مشاتل ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بدأت مديرية زراعة دمشق وريفها بيع غراس حراجية ومثمرة وزينة ضمن مشاتل نبع بردى والدوير وميسلون وعقربا بريف دمشق، وذلك في إطار خطة التشجير الوطنية التي تنفذها وزارة الزراعة لعام 2026.

وأوضحت المديرية في إعلان لها، اليوم الثلاثاء، أن الغراس المتوافرة تشمل: السرو، والصنوبر الثمري، والصنوبر الحلبي، والأرز، والشوح، والسرو الفضي، والعفص، والكينا، والكازورينا، والأكاسيا سيانوفيلا، والأزدرخت، واللوز، واللوز المر، والبطم، والخرنوب، إضافة إلى غراس اللغستروم السياجي والشجري، والزعرور، والزعرور الزيني، والزيزفون، والدفلة، والنخيل المروحي.

وحددت المديرية أسعار الغراس بالعملة الجديدة، حيث تراوح سعر الكيس الصغير بين 40 و75 ليرة سورية، والكيس الوسط بين 55 و100 ليرة سورية، بينما تراوح سعر الكيس الكبير بين 75 و115 ليرة سورية.

ودعت المديرية الراغبين بشراء هذه الغراس إلى اصطحاب الهوية الشخصية معهم.

وتواصل وزارة الزراعة السورية منذ كانون الأول الماضي توزيع مليونين و144 ألفاً و585 غرسة من مختلف الأنواع في المحافظات السورية، ضمن خطتها لموسم 2025– 2026، الهادفة إلى دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي.