الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تطلق منصتها الإلكترونية لتوفير المعلومات الموثوقة تاريخ النشر: 2026/11/27 10:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 10:35 مساءً الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تطلق منصتها الإلكترونية لتوفير المعلومات الموثوقة المتعلقة بنشرة الأسعار ومتابعة الضوابط والقوانين لعمل الصاغة. المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.. 1596 منشأة منتجة بقطاعات صناعية متعددة مدرسة الدوير تفتح أبوابها لـ 650 طالباً في ريف دير الزور الشرقي حملة تلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال بين 30 آب و10 أيلول بمشاركة عربية وإقليمية.. مدينة المعارض تستضيف معرض الملابس السوري SYRIATEX2026 المعرض الدولي لصناعة الغذاء “360 فود سوريا” يفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينةموقع إلكتروني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق آخر الأخبار انفوغراف الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تطلق منصتها الإلكترونية لتوفير المعلومات الموثوقة دولي رومانيا تدعو الناتو إلى تحرك مشترك لمواجهة الهجمات الهجينة الروسية دمشقالمحافظاتمحليات افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق