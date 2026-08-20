200 عنوان سوري بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري تاريخ النشر: 2026/08/20 5:45 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:45 مساءً 200 عنوان سوري، بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري، ضمن مشاركة وزارة الثقافة ضيفَ شرف في الدورة الـ11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي. سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون شهر رمضان بين الحنين إلى الوطن والصعوبات المعيشية وزارة الثقافة السورية تشارك في فعاليات مهرجان “فريج الفن” في قطر الدغيم: الشاعر حسن النيفي ترك أثراً وطنياً وأدبياً باقياً محطات في مسيرة العالم الراحل موفق دعبول بثقافي الميدان بدمشق مهرجان عيد النوروز احتفاء يعكس معاني التآخي ويؤكد ثراء التنوع الثقافي السوري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إسطنبولمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربيوزارة الثقافة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الدَّين الأمريكي يتخطى 40 تريليون دولار وسط قلق متصاعد في الأسواق أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 وزير التربية يبحث مع محافظ السويداء ترتيبات الدورة الامتحانية الاستثنائية لضمان سيرها بسلاسة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 مجلس التعاون الخليجي والصين يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد لبناني فرص التكامل الصناعي والاستثمار المشترك أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026