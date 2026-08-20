200 عنوان سوري، بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري، ضمن مشاركة وزارة الثقافة ضيفَ شرف في الدورة الـ11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي.