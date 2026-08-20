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200 عنوان سوري بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري

photo 2026 08 15 22 25 11 200 عنوان سوري بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري

200 عنوان سوري، بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري، ضمن مشاركة وزارة الثقافة ضيفَ شرف في الدورة الـ11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي.

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