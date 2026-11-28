بين التحديات و الحضور في الأسواق العربية والأجنبية.. ما هي معطيات زراعة الفستق الحلبي لموسم 2026؟ تاريخ النشر: 2026/11/28 10:39 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/28 11:03 صباحًا بين التحديات و الحضور في الأسواق العربية والأجنبية.. ما هي معطيات زراعة الفستق الحلبي لموسم 2026؟ محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أكثر من 811 مليون ليرة و381 شخصاً أُحيلوا إلى القضاء أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة عولجت في سوريا 18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:زراعة الفستق الحلبي في سورياموسم الفستق الحلبي 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار ثقافة وفنون “تقريباً”.. خالد الخاني يقدّم معرضه الفردي الأول في اليونان محلياتالمحافظاتخدماتريف دمشق افتتاح معهد الإمام أحمد بن حنبل للعلوم الشرعية والعربية في الضمير بريف دمشق انفوغراف بين التحديات و الحضور في الأسواق العربية والأجنبية.. ما هي معطيات زراعة الفستق الحلبي لموسم 2026؟