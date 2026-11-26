30 ألف ذبيحة، مقدمة من السعودية، ضمن مشروع الإفادة من أضاحي موسم حج عام 1447 هـ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، تحت إشراف وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل.