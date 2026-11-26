30 ألف ذبيحة مقدمة من السعودية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/26 9:54 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 9:54 مساءً 30 ألف ذبيحة، مقدمة من السعودية، ضمن مشروع الإفادة من أضاحي موسم حج عام 1447 هـ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، تحت إشراف وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل. يوم علمي في كلية طب الأسنان بجامعة حماة على هامش المؤتمر الطبي الأوروبي العربي الأول خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة 1.3 مليون م³ من الركام أُزيلت في إدلب وتتواصل الأعمال لإزالة 750 ألف م³ إضافية 3 عقود وُقعت خلال معرض دمشق بين فرع هيئة الاستثمار بالرقة ومجموعتي غلوري وكيان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السعوديةسوريامشروع الإفادة من أضاحي موسم حج عام 1447 هوزارة الأوقاف السوريةوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار ريف دمشقمحليات ضبط مشروبات غازية ورقائق “شيبس” منتهية الصلاحية بمستودع في ريف دمشق دولي أونكتاد: اضطرابات الملاحة تهدد بتوقف نمو التجارة البحرية العالمية في 2026 فيديو كورنيش طرطوس يتزيّن بألوان الغروب