أكثر من 200 ألف مستفيد من مركز خدمة المواطن في جديدة الوادي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله تاريخ النشر: 2026/11/25 8:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 8:14 مساءً أكثر من 200 ألف مستفيد من مركز خدمة المواطن في جديدة الوادي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله ليقدم خدمات تشمل الوثائق الرسمية والمعاملات العقارية وخدمات التأمين والمعاشات. بسعر 43.500 ليرة سورية للطن.. تبدأ مؤسسة الأعلاف استلام محصول الذرة الصفراء لموسم 2026 وزير الداخلية يبحث مع أهالي ريف دمشق معالجة ظواهر تمس سلامة المواطنين الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 4 من تشرين الثاني 2025 اتفاق يجمع مصارف حكومية وخاصة وإسلامية لتمويل مشاريع تنموية في دمشق بقرض إسلامي وزير الأوقاف يشدد من ريف دمشق على دور الوعي الديني والثقافة الوطنية في وحدة المجتمع صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقمركز خدمة المواطن مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية تؤمّن المياه لـ 6 آلاف نسمة.. إنجاز شبكة مياه شرب في ريف تل براك بالحسكة «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص آخر الأخبار انفوغراف أكثر من 200 ألف مستفيد من مركز خدمة المواطن في جديدة الوادي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله دير الزورالمحافظاتخدماتمحليات بدء تأهيل محطتي الميادين وبقرص بريف دير الزور لتزويد 50 ألف نسمة بمياه الشرب سوريا والعالمسياسة مديرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزور معرض “لا تخنقوا الحقيقة” في لاهاي