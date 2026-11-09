6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع إلى سوريا.. اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية، لتعزيز أنظمة القياس الذكية ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة.