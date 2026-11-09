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اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية

photo 2026 11 08 23 25 24 اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة "WASION" الصينية

6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع إلى سوريا.. اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية، لتعزيز أنظمة القياس الذكية ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة.

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