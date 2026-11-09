اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية تاريخ النشر: 2026/11/09 12:23 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/09 12:23 صباحًا 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع إلى سوريا.. اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية، لتعزيز أنظمة القياس الذكية ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة. شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا أكثر من 326 ألف شخص يحملون بطاقة ذوي الإعاقة في سوريا.. ما الأوراق المطلوبة للحصول عليها؟ حركة تجارية نشطة سجلها مرفأ اللاذقية خلال 9 أشهر مع استقبال 532 سفينة خشبة مسرح الحمراء تستقبل جمهورها من جديد 6.897 ملايين ليرة سورية.. إجمالي تعويضات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الصحة تعلن تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في دير الزور وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق آخر الأخبار ثقافة وفنون ”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات محلياتالمحافظاتدمشق وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ترخيصها ثقافة وفنونالمحافظاتحماة فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح