840 ألف طن من الحمضيات إنتاج موسم 2026.. كيف يتوزع وما أبرز الأصناف التي تنتجها سوريا؟ تاريخ النشر: 2026/11/16 10:53 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/16 10:53 صباحًا 840 ألف طن من الحمضيات.. إنتاج متوقع لموسم 2026 بقيمة تقديرية تبلغ 588 مليون دولار. لكن كيف يتوزع هذا الإنتاج؟ وما أبرز الأصناف التي تنتجها سوريا؟ وزارة الزراعة: توقعات بإنتاج أكثر من 79 ألف طن من محصول القطن هذا الموسم وزارة الزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تبحثان إزالة القيود عن حركة تنقل الخيول سوريا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والبيطرية بعد 14 عاماً من الانقطاع.. الكهرباء تعود إلى ناحية التمانعة في ريف إدلب بالتعاون مع منظمات أممية… ورشة عمل تعريفية بنظام الـ (IPC) لتحليل الأمن الغذائي بسوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إنتاج الحمضيات المحليالعائد الاقتصادي لمحصول الحمضياتوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل آخر الأخبار منوعات الألياف الغذائية.. دور في حماية الأمعاء وتعزيز إنتاج مركبات مفيدة منوعات تقنية بالخلايا الجذعية المعدلة تظهر نتائج واعدة لعلاج هشاشة العظام محلياتسوريا والعالم ”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم