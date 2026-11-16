840 ألف طن من الحمضيات إنتاج موسم 2026.. كيف يتوزع وما أبرز الأصناف التي تنتجها سوريا؟

840 ألف طن من الحمضيات.. إنتاج متوقع لموسم 2026 بقيمة تقديرية تبلغ 588 مليون دولار. لكن كيف يتوزع هذا الإنتاج؟ وما أبرز الأصناف التي تنتجها سوريا؟