وزارة الطاقة تحدد أولويات تطوير قطاع الطاقة المتجددة في سوريا تاريخ النشر: 2026/11/27 5:47 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 5:47 مساءً من قاعدة بيانات وطنية موحدة إلى استثمارات مستقبلية.. وزارة الطاقة تحدد أولويات تطوير قطاع الطاقة المتجددة في سوريا. الحسكة تعزز غطاءها النباتي أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المنافذ البرية السورية في الاتجاهين مشفى الحراك الوطني في درعا ..خدمات جراحية تخفف أعباء العلاج 25 ميدالية أحرزها منتخب سوريا للكاراتيه خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا في عمّان وزارة الطاقة: خطة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية مياه الشرب في دير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قطاع الطاقةوزارة الطاقة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار سوريا والعالمدمشق ”جسور التعافي” يختتم أعماله في دمشق بمشاركة دولية لتعزيز التعاون في سوق العمل رياضة ريال مدريد يمدد عقد لاعبه المغربي إبراهيم دياز حتى صيف 2031 دولي الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على الاعتداءات