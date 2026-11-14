نحو 200 ألف طن من الحمضيات متوقع إنتاجها الموسم الحالي في طرطوس تاريخ النشر: 2026/11/14 12:33 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/14 12:33 صباحًا نحو 200 ألف طن من الحمضيات متوقع إنتاجها الموسم الحالي في طرطوس، حسب تقدير مديرية الزراعة في المحافظة، بزيادة متوقعة تبلغ 37 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، مدفوعة بتحسن الظروف المناخية ووفرة الأمطار. حلوى التلاج.. رفيقة مائدة الصائم المفضلة في طرطوس المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 16 من نيسان 2026 مرفأ طرطوس يستمر في العمل بوتيرة منتظمة خلال عطلة العيد معرض فني متنوع في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس بمناسبة عيد التحرير أكثر من 100 سيدة في ختام فعالية المسير النسائي الأول في حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحمضياتطرطوسمديرية الزراعة في محافظة طرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها مباحثات سورية أوروبية حول تطوير العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك آخر الأخبار تعليمالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار تعلن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي 2026 محلياتالقنيطرةالمحافظات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب بريف القنيطرة دولي إدارة الطيران الأمريكية توقف الرحلات المغادرة بجميع مطارات البلاد بسبب عطل اتصالات