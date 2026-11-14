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نحو 200 ألف طن من الحمضيات متوقع إنتاجها الموسم الحالي في طرطوس

إنتاج الحمضيات المتوقع في طرطوس Removed 1 نحو 200 ألف طن من الحمضيات متوقع إنتاجها الموسم الحالي في طرطوس

نحو 200 ألف طن من الحمضيات متوقع إنتاجها الموسم الحالي في طرطوس، حسب تقدير مديرية الزراعة في المحافظة، بزيادة متوقعة تبلغ 37 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، مدفوعة بتحسن الظروف المناخية ووفرة الأمطار.

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