الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة، اعتداء ميليشيا الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وأكد البديوي في بيان على موقع المجلس، أن استمرار الاعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل استخفافاً بالأرواح وسيادة الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات جادة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحذر من تداعيات استهداف المنشآت الحيوية على أمن الطاقة العالمي والمصالح الاقتصادية الدولية، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهذه المنشآت ومنع تعريضها للاعتداءات.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل ثوابت راسخة في منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانبها في جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الخميس، مقتل عامل وإصابة آخرين من ‏جنسيات مختلفة، ووقوع أضرار مادية جراء تعرض مصفاة النفط في جازان جنوب ‏غرب المملكة لاستهداف بمقذوف جوي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت ‏لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.‏