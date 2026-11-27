الدوحة-سانا

أقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اليوم الجمعة، خلال أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26)، في العاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة سوريا، خططه الاستراتيجية والمالية للمرحلة المقبلة حتى نهاية عام 2030، إلى جانب اعتماد قرار يعد الأول من نوعه يتعلق بتنظيم طيف الترددات الراديوية لدعم بعثات استكشاف القمر.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي انعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة وفود من 194 دولة، مراسم التوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر، حيث وقّع رئيس وفد الجمهورية العربية السورية خالد الحمصي على المخرجات والقرارات الرسمية الصادرة، بما يضمن تثبيت حقوق ومكتسبات قطاع الاتصالات السوري في الخطط والقرارات الدولية المعتمدة للسنوات الأربع القادمة.

دور سوريا وتعزيز حضورها في الساحة الرقمية الدولية

وأكد رئيس وفد سوريا الحمصي في تصريح لـ سانا في ختام المؤتمر على تنامي دور سوريا في الساحة الرقمية الدولية، وأهمية تعزيز حضورها وفاعلية مشاركتها في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات التقنية العالمية.

وأشار الحمصي إلى ضرورة تطوير خبرات القيادات التقنية والكوادر السورية المتخصصة، من خلال الاحتكاك المباشر بصناع السياسات والمشاركة في المحافل الدولية، بما يؤهلها لتولي أدوار أكبر مستقبلاً وتحقيق مكاسب وطنية استراتيجية على المديين المتوسط والطويل.

وأشاد الحمصي بنجاح دولة قطر في استضافة وتنظيم المؤتمر بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول، والذي يُعد من أبرز المحافل الدولية المعنية برسم سياسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مخرجات المؤتمر

وتضمنت أبرز مخرجات المؤتمر اعتماد إطار تنظيمي مخصص لتلبية احتياجات الطيف الترددي المرتبطة بالأنشطة والبعثات المتجهة إلى سطح القمر ومداره، في خطوة تمهد للأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-27).

كما أقر المؤتمر قرارات لتعزيز التعاون الدولي في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو توسيع الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في المجتمعات النامية والمناطق غير المتصلة بشبكات النطاق العريض.

وشملت المخرجات كذلك إقرار الميزانية والخطط الاستراتيجية للاتحاد، وانتخاب القيادة العليا الجديدة وأعضاء مجلس الاتحاد ولجنة لوائح الراديو.

ويُعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ‏التابع للأمم المتحدة، ويُعقد مرة كل أربع سنوات، بمشاركة نحو 3 آلاف من الوزراء ‏وممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة.‏