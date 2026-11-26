13 ميدالية حصاد مشاركة المنتخب الوطني للسباحة في البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية في البحرين تاريخ النشر: 2026/11/26 11:56 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 11:56 مساءً 13 ميدالية حصاد مشاركة المنتخب الوطني للسباحة في البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية في البحرين. إحباط محاولة تهريب مخدرات في ريف السويداء مديرية نقل الرقة تستعيد نشاطها بكامل طاقتها وتقرّب الخدمات للمواطنين وتختصر عليهم العناء 27 مشروعاً لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في إدلب بقيمة 1.5 مليار ليرة بطول نحو 100 كم مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي “دمشق – نصيب” الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أكثر من 811 مليون ليرة و381 شخصاً أُحيلوا إلى القضاء صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البطولة العربية الخامسة للألعاب المائيةالمنتخب الوطني للسباحة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق وزارة الإعلام تطلق منصة رقمية لتوثيق احتفالات السوريين بعيد التحرير حول العالم السويداءالمحافظاتمحليات صحة السويداء تفتح باب التعاقد في شهبا للمفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة اقتصاد سوريااقتصاد المصرف المركزي يوسع خيارات الحوالات والقطع الأجنبي وتمويل الأفراد والأنشطة الاقتصادية