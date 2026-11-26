بكين-سانا‏

حذرت الصين بعض الدول من خارج المنطقة من التدخل في قضية بحر الصين ‏الجنوبي، داعية إياها إلى احترام سيادتها وحقوقها ومصالحها، والكف عن اتخاذ ‏خطوات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.‏

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني ‏الصينية تشن شي قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن بعض السياسيين ‏الفلبينيين، مدفوعين بمصالح شخصية، يعملون على نشر روايات زائفة عن الصين ‏وإثارة الاضطرابات، والسعي إلى استمالة قوى خارجية لدعمهم.‏

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وأضاف المتحدث أن هذه التحركات لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وتقويض ‏الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن بحر الصين الجنوبي ينبغي أن يكون بحراً للسلام ‏والصداقة والتعاون، وأن تأجيج الاضطرابات والتحريض على المواجهة أمر غير ‏مرحَّب به.‏

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وأشار إلى أن الفلبين وأستراليا وقعتا مؤخراً اتفاقية للتعاون الدفاعي، زعم الجانب ‏الفلبيني أنها ستعزز قدراته على الردع في بحر الصين الجنوبي ومواجهة الإجراءات ‏الصينية.‏

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وأكد تشن أن الإجراءات التي تتخذها الصين لحماية سيادتها على أراضيها ومياهها ‏وصون حقوقها ومصالحها البحرية مشروعة ومبررة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل ‏اتخاذ التدابير الضرورية للرد بحزم على الاستفزازات وأنشطة التعدي، وستحبط أي ‏محاولة لزعزعة الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.‏

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وتشهد العلاقات بين الصين والفلبين توتراً متكرراً بسبب النزاع على مناطق في بحر ‏الصين الجنوبي، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن انتهاك الحقوق البحرية وإثارة ‏الاستفزازات.‏