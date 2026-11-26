بكين-سانا
حذرت الصين بعض الدول من خارج المنطقة من التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي، داعية إياها إلى احترام سيادتها وحقوقها ومصالحها، والكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تشن شي قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن بعض السياسيين الفلبينيين، مدفوعين بمصالح شخصية، يعملون على نشر روايات زائفة عن الصين وإثارة الاضطرابات، والسعي إلى استمالة قوى خارجية لدعمهم.
وأضاف المتحدث أن هذه التحركات لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن بحر الصين الجنوبي ينبغي أن يكون بحراً للسلام والصداقة والتعاون، وأن تأجيج الاضطرابات والتحريض على المواجهة أمر غير مرحَّب به.
وأشار إلى أن الفلبين وأستراليا وقعتا مؤخراً اتفاقية للتعاون الدفاعي، زعم الجانب الفلبيني أنها ستعزز قدراته على الردع في بحر الصين الجنوبي ومواجهة الإجراءات الصينية.
وأكد تشن أن الإجراءات التي تتخذها الصين لحماية سيادتها على أراضيها ومياهها وصون حقوقها ومصالحها البحرية مشروعة ومبررة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل اتخاذ التدابير الضرورية للرد بحزم على الاستفزازات وأنشطة التعدي، وستحبط أي محاولة لزعزعة الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
وتشهد العلاقات بين الصين والفلبين توتراً متكرراً بسبب النزاع على مناطق في بحر الصين الجنوبي، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن انتهاك الحقوق البحرية وإثارة الاستفزازات.