دمشق-سانا



أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت الشقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت قيادةً وشعباً في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الخميس، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت الوزارة رفض سوريا الكامل وإدانتها لكل اعتداء يستهدف أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.



وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية أسفر عن مقتل إيطاليين اثنين وإصابة كويتي وباكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها، مشددة على أن استمراره يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.