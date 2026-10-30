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تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة

76 نشاطاً بيئياً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة

مع اقتراب اليوم الوطني للبيئة، تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة

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