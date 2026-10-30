تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة تاريخ النشر: 2026/10/30 11:33 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 11:42 مساءً مع اقتراب اليوم الوطني للبيئة، تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة 3 محاور للتعاون الأثري والمتحفي بين سوريا والسعودية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعيد مدارس دير الزور جاهزيتها لاستقبال الطلاب “مبادرة بذرة”.. مشروع تمكين اقتصادي للمرأة الريفية وفد حكومي يزور محافظة الرقة للوقوف على واقع الخدمات والبنى التحتية إقرار البرنامج الوطني للمشاريع المناخية تمهيداً للنفاذ إلى صناديق التمويل العالمية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوعي البيئياليوم الوطني للبيئةوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة إثر إصابتها بمقذوف في الخليج العربي أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة واستمرار التوريدات النفطية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026