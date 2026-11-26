من أحدث تقنيات زراعة الأسنان إلى ابتكارات التجميل.. دمشق تجمع فنيي الأسنان في مؤتمر دولي تاريخ النشر: 2026/11/26 10:13 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 10:13 مساءً من أحدث تقنيات زراعة الأسنان إلى ابتكارات التجميل.. دمشق تجمع فنيي الأسنان في مؤتمر دولي. مشفى الكهف في كفر بطنا بالغوطة الشرقية.. كيف تحول لشاهد على جرائم النظام البائد؟ يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة “WASION” الصينية الدفع الإلكتروني في سوريا يدخل مرحلة تنظيمية جديدة.. فما الذي يضيفه النظام المعتمد؟ شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تقنيات زراعة الأسنان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار ريف دمشقمحليات ضبط مشروبات غازية ورقائق “شيبس” منتهية الصلاحية بمستودع في ريف دمشق دولي أونكتاد: اضطرابات الملاحة تهدد بتوقف نمو التجارة البحرية العالمية في 2026 فيديو كورنيش طرطوس يتزيّن بألوان الغروب