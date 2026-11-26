ما أبرز الخطوات المطلوبة لضمان توافر الأدوية واللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية؟ تاريخ النشر: 2026/11/26 9:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 9:01 مساءً الأدوية البيطرية في سوريا.. ما أبرز الخطوات المطلوبة لضمان توافر الأدوية واللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية؟ تأهيل مركز النشوة الصحي في الحسكة لاستقبال شرائح أكبر من المراجعين إحباط محاولة تهريب مخدرات في ريف السويداء محافظة دمشق تطلق حملة لإزالة السيارات المتروكة في شوارعها أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك الرئيس الشرع يستعرض خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي رؤيته لسوريا المستقبل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأدوية البيطرية في سورياالثروة الحيوانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار دولي مقتل عامل وإصابة آخرين جراء استهداف مصفاة جازان السعودية بمقذوف جوي سوريا والعالممحليات تسهيل شؤون السوريين في تركيا محور مباحثات سورية تركية دولي القوات اليمنية تعلن تحييد 117 من ميليشيا الحوثي وتدمير 87 آلية عسكرية