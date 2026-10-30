أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟ تاريخ النشر: 2026/10/30 3:18 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 3:18 مساءً تحمل أختام اللحوم في سوريا دلالات تميّز أنواع الذبائح وأجناسها، وتشير إلى خضوعها للفحص البيطري لكن ماذا تعني ألوانها وأشكالها؟ وما البيانات التي ينبغي الانتباه إليها عند الشراء؟ تأهيل مركز النشوة الصحي في الحسكة لاستقبال شرائح أكبر من المراجعين بطول نحو 100 كم مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي “دمشق – نصيب” بعد سنوات من التعطّل.. عودة المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة بعد 14 عاماً من الانقطاع.. الكهرباء تعود إلى ناحية التمانعة في ريف إدلب إنجاز المرحلة الأولى من تزفيت طريق عربين – زملكا في ريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أختام اللحومأنواع الذبائحالفحص البيطري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة” أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 وزارة الطوارئ تحذّر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تبدأ الأحد المقبل أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026