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أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟

01 103 أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟
02 Copy أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟
03 Copy أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟
04 Copy أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟
05 Copy أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟
06 Copy أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟

تحمل أختام اللحوم في سوريا دلالات تميّز أنواع الذبائح وأجناسها، وتشير إلى خضوعها للفحص البيطري لكن ماذا تعني ألوانها وأشكالها؟ وما البيانات التي ينبغي الانتباه إليها عند الشراء؟

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