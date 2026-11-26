خدمةً لـ 20 ألف نسمة.. تركيب مجموعات ضخ غاطسة في مشروع مياه نفاشة في ريف الحسكة الشرقي تاريخ النشر: 2026/11/26 5:05 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 5:05 مساءً خدمةً لـ 20 ألف نسمة، تركيب مجموعات ضخ غاطسة في مشروع مياه نفاشة في ريف الحسكة الشرقي. أكثر من عشرة آلاف مفصول بسبب الالتحاق بالثورة في قطاع الصحة حرائق تطال محاصيل زراعية في ريف رأس العين بالحسكة أسواق المواشي بالقامشلي تشهد حركة متفاوتة وسط ارتفاع بأسعار الأضاحي وضعف القدرة الشرائية إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى عودة 518 عائلة من نازحي رأس العين شمال الحسكة إلى مناطقها الأصلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةمجموعات ضخ غاطسة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي آخر الأخبار انفوغراف خدمةً لـ 20 ألف نسمة.. تركيب مجموعات ضخ غاطسة في مشروع مياه نفاشة في ريف الحسكة الشرقي منوعات هل التظاهر بالقوة يساعد الإنسان على تجاوز ضغوط الحياة؟ اقتصاد سورياحماة “أنامل تصنع الأمل”.. مبادرة مجتمعية في حماة لتمكين النساء اقتصادياً