الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: محاكمة رموز النظام البائد ‏تجسيد لعدم الإفلات من ‏العقاب

دمشق-سانا‏

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف ‏مصطفى، أن محاكمات رموز النظام البائد تمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ عدم الإفلات من ‏العقاب، مشيراً إلى أن بناء ملفات القضايا على الأدلة والشهادات والتقارير الفنية يعزز ‏ثقة الضحايا والرأي العام بأن العدالة تسير وفق القانون.‏

وأوضح مصطفى في تصريح صحفي نشرته قناة الهيئة على تلغرام اليوم الأربعاء، ‏أن دور إدارة المساءلة والمحاسبة يتمثل في دعم المسار القضائي بالملفات والأدلة ‏القانونية، بما يضمن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وترسيخ سيادة القانون.‏

وأضاف مصطفى أن المحكمة استمعت خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد ‏إلى إفادة أحد الشهود بشأن وقائع تتعلق بجرائم التهديد والقتل، والتهديد بالاغتصاب، ‏والسلب بالعنف، والاستيلاء على الممتلكات، مؤكداً أن هذه الوقائع تُضمّ إلى مجمل الأدلة ‏التي تخضع لتقدير المحكمة ضمن إطار المحاكمة العادلة.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق عقدت اليوم، رابع جلسات ‏محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.‏