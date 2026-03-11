سابقة قضائية في بريطانيا.. محاكمة ضابط في مخابرات النظام البائد بتهم قتل كجرائم ضد الإنسانية

لندن-سانا

بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن محاكمة سالم السالم العقيد السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام البائد، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية، في خطوة تُعد سابقة قضائية على الأراضي البريطانية.

وذكرت صحيفة الغارديان أن السالم، البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم حالياً في بريطانيا، شارك أمس الثلاثاء في جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو من منزله، وظهر وهو يستخدم قناعاً للتنفس، بعد أن أُبلغت المحكمة بأنه يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وأوضح محاميه شون كولفيلد، أن حالته الصحية المتدهورة لا تسمح له حتى بتأكيد اسمه أمام المحكمة.

ووجّه الادعاء البريطاني إلى السالم سبع تهم بموجب قانون يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة خارج البلاد، حيث تشمل لائحة الاتهام تهمتي القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وثلاث تهم بالتعذيب، وتهمتين تتعلقان بـ سلوك مرتبط بالقتل العمد.

وأكدت النيابة العامة أن هذه هي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهم قتل باعتبارها جرائم ضد الإنسانية في بريطانيا.

ويقول الادعاء: إن السالم كان يقود مجموعة مكلّفة بقمع المظاهرات في حي جوبر بدمشق، حيث كان مسؤولاً عن فرع المعلومات في المنطقة.

وتشير الاتهامات إلى أنه أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إضافة إلى حضوره أو مشاركته في تعذيب معتقلين داخل مبنى الفرع.

وتُعد القضية سابقة قانونية مهمة، إذ تُستخدم فيها لأول مرة صلاحيات قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 لتوجيه تهم قتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يمثل المتهم مجدداً أمام محكمة أولد بيلي في لندن يوم الجمعة المقبل.

وكانت شرطة لندن بدأت التحقيق في تشرين الثاني 2020، بعد تلقي بلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بفترة خدمة السالم في أجهزة النظام البائد، وتم اعتقاله في كانون الأول 2021 بعد مداهمة منزله في مقاطعة باكينغهامشير، قبل أن يُفرج عنه بكفالة إلى حين استكمال التحقيقات وإحالته للمحاكمة.