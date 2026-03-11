سابقة قضائية في بريطانيا.. محاكمة ضابط في مخابرات النظام البائد بتهم قتل كجرائم ضد الإنسانية

9f407a80 1315 11f1 9b9a 9d7ed2eef502.jpg سابقة قضائية في بريطانيا.. محاكمة ضابط في مخابرات النظام البائد بتهم قتل كجرائم ضد الإنسانية
محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن-BBC

لندن-سانا

بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن محاكمة سالم السالم العقيد السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام البائد، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية، في خطوة تُعد سابقة قضائية على الأراضي البريطانية.

وذكرت صحيفة الغارديان أن السالم، البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم حالياً في بريطانيا، شارك أمس الثلاثاء في جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو من منزله، وظهر وهو يستخدم قناعاً للتنفس، بعد أن أُبلغت المحكمة بأنه يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وأوضح محاميه شون كولفيلد، أن حالته الصحية المتدهورة لا تسمح له حتى بتأكيد اسمه أمام المحكمة.

ووجّه الادعاء البريطاني إلى السالم سبع تهم بموجب قانون يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة خارج البلاد، حيث تشمل لائحة الاتهام تهمتي القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وثلاث تهم بالتعذيب، وتهمتين تتعلقان بـ سلوك مرتبط بالقتل العمد.

وأكدت النيابة العامة أن هذه هي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهم قتل باعتبارها جرائم ضد الإنسانية في بريطانيا.

ويقول الادعاء: إن السالم كان يقود مجموعة مكلّفة بقمع المظاهرات في حي جوبر بدمشق، حيث كان مسؤولاً عن فرع المعلومات في المنطقة.

وتشير الاتهامات إلى أنه أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إضافة إلى حضوره أو مشاركته في تعذيب معتقلين داخل مبنى الفرع.

وتُعد القضية سابقة قانونية مهمة، إذ تُستخدم فيها لأول مرة صلاحيات قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 لتوجيه تهم قتل بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يمثل المتهم مجدداً أمام محكمة أولد بيلي في لندن يوم الجمعة المقبل.

وكانت شرطة لندن بدأت التحقيق في تشرين الثاني 2020، بعد تلقي بلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بفترة خدمة السالم في أجهزة النظام البائد، وتم اعتقاله في كانون الأول 2021 بعد مداهمة منزله في مقاطعة باكينغهامشير، قبل أن يُفرج عنه بكفالة إلى حين استكمال التحقيقات وإحالته للمحاكمة.

بيدرسون يرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السوريّة
الرئيس الشرع يجدد وقوف سوريا إلى جانب قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك