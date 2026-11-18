28 تشرين الثاني موعداً لامتحانات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي لموسم 2026-2027 تاريخ النشر: 2026/11/18 10:38 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/18 10:38 صباحًا هيئة الريادة والابتكار تحدد 28 تشرين الثاني موعداً لامتحانات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026-2027. مشفى الحراك الوطني في درعا ..خدمات جراحية تخفف أعباء العلاج أكثر من 44 ألف طالب تقدموا باعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي لدورة 2026 مطار المزة بدمشق يدخل مرحلة إعادة التأهيل الأولية العلاقات السورية السعودية.. من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية العدالة الانتقالية باللاذقية: 40 شكوى للدراسة و20 ملفاً للتحقيق و12 موقوفاً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأولمبياد العلمي السوريهيئة الريادة والابتكار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا مهم لأمن المنطقة واستقرارها قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل آخر الأخبار دولي سلطان عُمان وأمير الكويت يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية صحةمنوعات حمى الضنك.. نموذج تجريبي جديد يفتح آفاقاً لتطوير اللقاحات والعلاجات انفوغراف ثماني ميداليات متنوعة حصدها منتخب سوريا للريشة الطائرة في مشاركته ببطولة غرب آسيا 2026