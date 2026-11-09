جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية تاريخ النشر: 2026/11/09 8:11 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 8:11 مساءً بين تحديات التلوث والصيد الجائر والتغيرات المناخية.. جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا، وتطوير الإنتاج، والحفاظ على استدامة الموارد البحرية. مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟ 111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات” ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية حركة تجارية نشطة سجلها مرفأ اللاذقية خلال 9 أشهر مع استقبال 532 سفينة محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:استدامة الموارد البحريةحماية الثروة السمكية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية آخر الأخبار سوريا والعالم سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لحماية البيئة وتبحثان التعاون في الإدارة المحلية دولي مصرع 18 شخصاً جراء ثلاثة حرائق منفصلة في الهند محلياتالمحافظاتخدماتدرعا افتتاح فرن المليحة الغربية بريف درعا بعد إعادة تأهيله