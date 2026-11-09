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جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية

photo 1 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية
photo 2 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية
photo 3 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية
photo 4 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية
photo 5 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية
photo 6 2026 11 09 20 04 01 جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية

بين تحديات التلوث والصيد الجائر والتغيرات المناخية.. جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا، وتطوير الإنتاج، والحفاظ على استدامة الموارد البحرية.

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