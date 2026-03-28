السعودية والكويت تعترضان صواريخ بالستية ومسيرات إيرانية خلال الساعات الماضية

الرياض-سانا

أعلنت القوات السعودية والكويتية اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الساعات الماضية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي: إن القوات السعودية اعترضت ودمرت اليوم السبت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال يوم أمس الجمعة.

وأشار إلى أن صاروخاً استهدف ميناء مبارك الكبير؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما استهدفت أربع طائرات مسيرة ميناء مبارك الكبير وميناء الشويخ؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

