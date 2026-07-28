السعودية والأردن يؤكدان دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

الرياض-سانا

أكد وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي أهمية تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين جددا خلال اتصال هاتفي، إدانتهما واستنكارهما الاعتداءات الإيرانية، واعتداءات الميليشيات في اليمن والعراق على المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ‏الثلاثاء في الصحراء الشرقية.‏

وتعلن القوات المسلحة الأردنية بين حين وآخر اعتراض أجسام جوية وطائرات مسيّرة تدخل المجال الجوي للمملكة، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إذ تتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.