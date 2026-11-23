34 جهازاً لغسيل الكلى في مشفى حماة الوطني تاريخ النشر: 2026/11/23 10:17 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/23 10:17 صباحًا 34 جهازاً لغسيل الكلى تتيح خدماتها للمرضى في مشفى حماة الوطني، حيث تُجرى 2,808 جلسات شهرياً لتلبية احتياجات 108 مرضى. كيف اجتمعت التجارة والتدفئة قبل 1800 عام.. تعرّف على أسرار خان الدبس في بصرى الشام افتتاح قسم الأشعة بمشفى حماة الوطني ورفده بثلاثة أجهزة تصوير حديثة وصول تأهيل قسم العناية العصبية بمشفى حماة إلى مراحله النهائية من قلعة حلب.. انطلاق مبادرة “Touristech” لتوظيف التكنولوجيا في تقديم الإرث السوري إنتاج العسل في درعا يرتفع بنسبة 37% خلال عام.. مسجلاً زيادة قدرها 50 طناً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:غسيل الكلىمشفى حماة الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية آخر الأخبار انفوغراف 34 جهازاً لغسيل الكلى في مشفى حماة الوطني دولي جيش كوريا الجنوبية يراقب أي تحرك عسكري بعد رصد سفينة كورية شمالية قرب خط الحدود ثقافة وفنون المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 23 من تشرين الثاني 2026