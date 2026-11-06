209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات تاريخ النشر: 2026/11/06 3:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 3:33 مساءً 209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات، وسط جهود لتسهيل عودة النازحين وإنهاء ملف المخيمات. سوق الهال في دمشق .. من أين تصل المنتجات للسوق، وما الذي يحدد سعرها؟ “البردة الشامية”.. مسابقة دولية للمديح النبوي افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية هل تسقط الجرائم بالتقادم؟ وما الحالات التي يسري عليها وتلك التي لا يشملها؟ قافلة جديدة تعيد 209 أسر من مخيمات إدلب إلى مناطقها الأصلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إنهاء ملف المخيماتعودة النازحين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري آخر الأخبار دولي زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سواحل منطقة كانتو اليابانية دولي الإمارات تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً ثقافة وفنون كتاب الخصائص.. ابن جني يكشف أسرار اللغة العربية وأصولها