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209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات

01 2 2 209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات

209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات، وسط جهود ل‏تسهيل عودة النازحين وإنهاء ملف المخيمات.

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